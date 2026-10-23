Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Φενέρ, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
To πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by ELABET (13:30, Gazzetta Youtube) που σχολιάζουν κι αναλύουν όλα όσα είδαμε στις χθεσινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
Στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με live συνδέσεις πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, που ξεχωρίζει από το σημερινό «μενού» των τηλεοπτικών μεταδόσεων.
Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Sunel Arena στις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν (Nova Sports start) ενώ στις 21:45 σειρά έχει το Παρί - Βαλένθια (Nova Sports 4).
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στις 23:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by ELABET (13:30, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Q&A (15:45, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ Volley League γυναικών (19:00, EPT2)
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00, Nova Sports start)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15, Nova Sports prime)
- Παρί - Βαλένθια (21:45, Nova Sports 4)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.