Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague.

To πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by ELABET (13:30, Gazzetta Youtube) που σχολιάζουν κι αναλύουν όλα όσα είδαμε στις χθεσινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με live συνδέσεις πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, που ξεχωρίζει από το σημερινό «μενού» των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Sunel Arena στις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν (Nova Sports start) ενώ στις 21:45 σειρά έχει το Παρί - Βαλένθια (Nova Sports 4).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στις 23:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας