Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε στο ΔΣ της ΕΣΑΚΕ τις άμεσες παραιτήσεις των μελών της ΚΕΔ μετά τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε τις άμεσες παραιτήσεις των μελών της ΚΕΔ.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι εκπροσωπήθηκαν από τον CEO της ΚΑΕ Σταύρο Ντίνο και τον δικηγόρο της ΚΑΕ, Ευάγγελο Δεσύπρη.

«Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ είναι με χειροπέδες, ενώ άλλα δύο ακούγεται πως είναι μάρτυρες υπεράσπισης των κρατουμένων. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική; Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό. Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες ΑΜΕΣΑ.

Δεν θα συνταχθούμε με καμία κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ καθώς αυτά που θέλουμε να πούμε δεν θα βρουν σύμφωνες συγκεκριμένες ομάδες», τόνισαν, υπογραμμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει στο... ίδιο ταμπλό με τους υπόλοιπους, εφόσον αυτή η ανακοίνωση δεν θα έπαιρνε ξεκάθαρη θέση για τους κρατούμενους».

