Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απάντησε στην ανακοίνωσε της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μέσω stories στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τόνισε πως σύντομα κάτι έρχεται και πως υπάρχει ο νόμος Γιαννακόπουλος και αυτός επιβάλλεται πάντα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρτης Γιαννακόπουλος:

«Εγώ θα την ανεβάσω όλη σας την ανακοίνωση αυτούσια, για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση η ανακοίνωσή σας. Να τη διαβάσουν όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Και θα την κρατήσω, γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα. Λοιπόν, ανεβάζω την ανακοίνωσή σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι έρχεται. Γιατί το να λέτε ότι δεν είσαστε εκθέτει και άλλους ή θα εκθέσει και άλλους.

Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όσες φορές καταλάθος έτσι γλιστράτε από κανέναν νόμο και βγαίνουν λάθος, υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου έτσι. Εκεί νομίζω, που πάντα επιβάλλεται όταν δεν επιβάλλονται από αλλού. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω, μπρος πίσω αριστερά, δεξιά, το ξέρετε, το ξέρω. Ελπίζω να μαθευτεί με τον σωστό τρόπο».

