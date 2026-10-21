Κέντρικ Ναν: Η ανάρτηση του Αμερικανού του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν είναι πίσω στη δράση και ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα, επικαλούμενος τον Θεό.
Ο Ναν αγωνίστηκε με το Περιστέρι (18/10) για τη GBL και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο στη EuroLeague (22/10, 21:15), κόντρα στην Μπασκόνια στο «T-Center».
Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν:
«Με την ευλογία του Θεού! Κάλλιο αργά παρά ποτέ».
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