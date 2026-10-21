Ο Κέντρικ Ναν ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έστειλε το μήνυμά του για την επιστροφή στα παρκέ.

Ο Κέντρικ Ναν είναι πίσω στη δράση και ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα, επικαλούμενος τον Θεό.

Ο Ναν αγωνίστηκε με το Περιστέρι (18/10) για τη GBL και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο στη EuroLeague (22/10, 21:15), κόντρα στην Μπασκόνια στο «T-Center».

Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν:

«Με την ευλογία του Θεού! Κάλλιο αργά παρά ποτέ».