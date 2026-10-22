Οι δηλώσεις του Όμηρου Νετζήπογλου στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague και στοχεύει στην έκτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε στο πλαίσιο της Media Day και εστίασε στη δυσκολία της αυριανής αναμέτρησης αλλά και στην ευκαιρία που του παρουσιάζεται εξαιτίας των προβλημάτων τραυματισμών στην περιφέρεια των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νετζήπογλου:

Για τον αγώνα με την Φενερμπαχτσέ:

«Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά αν ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας και σε συνδυασμό με τις καλές προπονήσεις που κάνουμε και κάνουμε όλοι μας ένα βήμα μπροστά για να καλύψουμε το κενό των παιδιών που λείπουν, νομίζω ότι θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι».



Για τις ευκαιρίες που παίρνει φέτος:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα με αυτούς τους συμπαίκτες. Προσπαθώ να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος και να βελτιώνομαι κάθε μέρα και λίγο περισσότερο».



Για το αν αποτελεί ευκαιρία το αυριανό παιχνίδι:

«Σίγουρα το αυριανό παιχνίδι είναι ''ευκαιρία'' για μένα ώστε να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, να κάνω ό,τι μου ζητηθεί μέσα στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Είμαι έτοιμος να δώσω το 100% και να βοηθήσω την ομάδα».