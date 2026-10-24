Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Το πιο σημαντικό για τον Ματίας είναι το πόσο γερά πατάει, φέτος είναι στα δικά του στάνταρ»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε εκτενώς στο «Gazz Floor by Novibet» στο πολύ καλό πρόσωπο που παρουσιάζει φέτος ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν πραγματοποιώντας την μία πολύ καλή εμφάνιση μετά την άλλη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επτά παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 6.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 1 τάπα ενώ σουτάρει με 61,7% στα δίποντα και 71,4% στις βολές ανά 21:53 λεπτά συμμετοχής.

Απέναντι στη Μπασκόνια ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά για τους «πράσινους» και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μιλώντας στο «Gazz Floor by Novibet» είπε μεταξύ άλλων για τον Λεσόρ ότι «το πιο σημαντικό με τον Ματίας είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στις φάσεις, που πηγαίνει στα επιθετικά ριμπάουντ, που παίρνει θέσεις μέσα στο ζωγραφιστό, το πόσο δυνατά βάζει το κορμί του, το πόσο δυνατά πατάει, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.

Φέτος είναι συνολικά στα δικά του τα στάνταρ και βρίσκεται σε μια ομάδα όπου δεν θα είναι διακριθέντας σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό είναι και λογικό σ' ένα τέτοιο ρόστερ».

Δείτε και το σχετικό απόσπασμα των όσων είπε ο Παπαπέτρου