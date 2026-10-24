Γκριγκόνις για το Basketgate: «Ο Γιαννακόπουλος τα έλεγε και τώρα εκείνος είναι αυτός που γελάει!»

Ο Μάριους Γκριγκόνις σε συνέντευξή του στο «BasketNews» τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ «δικαίωσε» τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Μάριους Γκριγκόνις μίλησε στο «BasketNews» για το Basketgate και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ μιλώντας για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με αφορμή τη νίκη της Ζάλγκιρις απέναντι στη Βιλερμπάν για την 7η αγωνιστική της EuroLeague

Μετά από τέσσερις σεζόν που πέρασε στο μπάσκετ, προτού επιστρέψει στη Ζάλγκιρις το φετινό καλοκαίρι έχει σχηματίσει προσωπική εικόνα για ένα περιβάλλον που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, μετά τις σοβαρές καταγγελίες για φερόμενους στημένους αγώνες και δωροδοκίες.

«Υπήρχαν πολλές υποψίες», ανέφερε αρχικά ο Γκριγκόνις και πρόσθεσε: «Και ο πρόεδρός μας στον Παναθηναϊκό (σ.σ. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος), το έλεγε πάντα, ενώ όλοι ήθελαν να τον παρουσιάζουν σαν να έλεγε ανοησίες. Αλλά τώρα όλα έχουν βγει στη φόρα».

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υποστήριξε ότι υπήρξαν αναμετρήσεις στις οποίες, κατά την άποψή του, όσα συνέβαιναν δεν μπορούσαν εύκολα να περάσουν απαρατήρητα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι άλλο είναι η υποψία και άλλο η απόδειξη.

«Υπήρχαν σίγουρα δύο παιχνίδια, ίσως και περισσότερα από δύο, στα οποία δεν γινόταν πραγματικά προσπάθεια να κρυφτεί αυτό που συνέβαινε. Αλλά και πάλι, όταν παίζεις, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Σκέφτεσαι ότι ίσως είναι απλώς μία από εκείνες τις μέρες. Είναι καλό που τέτοιου είδους πράγματα βγαίνουν τελικά στην επιφάνεια, γιατί ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Και πιστεύω πραγματικά ότι τέτοια πράγματα υπάρχουν στον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ, και πρέπει να εντοπίζονται».

Όταν ρωτήθηκε αν τα περιστατικά στα οποία αναφερόταν αφορούσαν το ελληνικό πρωτάθλημα ή τη EuroLeague, ο Λιθουανός έδειξε προς την εγχώρια διοργάνωση, χωρίς να θελήσει να παρουσιάσει τις εκτιμήσεις του ως βεβαιότητα. «Περισσότερο στην Ελλάδα. Αλλά και πάλι, δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι σαν να είμαι κάποιος ειδικός και να σας πω ακριβώς τι συνέβη. Έχεις υποψίες, αλλά μετά έρχεται εκείνη η μέρα, περνάει και το ξεχνάς. Όμως αυτές οι συζητήσεις υπάρχουν πάντα και πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν».

Ο Γκριγκόνις ρωτήθηκε επίσης για τη συχνή δημόσια κριτική του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τη διαιτησία, ωστόσο παρατήρησε ότι η σημερινή συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παλαιότερες τοποθετήσεις. «Δεν θέλω να πω κάτι υπερβολικά δραματικό. Εκείνος το παρουσίαζε με τον δικό του τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί γελούν μαζί του τώρα. Τώρα γελάει εκείνος. Όπως είπα, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω καμία απόδειξη».