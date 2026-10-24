Γιαννακόπουλος για το Basketgate: «Tα χρήματα που βρέθηκαν στην ντουλάπα ποιανού είναι;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στο Instagram έθεσε δύο ερωτήματα σχετικά με το Basketgate.

Το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ έχει συγκλονίσει άπαντες, φιλάθλους του αθλήματος και μη με το ζήτημα να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, ενώ η διαδικασία τρέχει με τον Πέτρο Παπαπέτρου να έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος και να αναμένονται οι απολογίες και των υπολοίπων πέντε συλληφθέντων.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέτοντας δύο ερωτήματα.

Αναλυτικά

«1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;

2. Tα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.