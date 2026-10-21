Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Μπασκόνια, αμφίβολος ο Μαντζούκας
Τα προβλήματα δεν σταματούν για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας.
Συγκεκριμένα ο 22χρονος φόργουορντ των «πρασίνων» δεν προπονήθηκε σήμερα (21/10) λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για τον αγώνα του «τριφυλλιού» κόντρα στους Βάσκους.
Θυμίζουμε εκτός παραμένει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος, ένιωσε μια ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν. Αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί μια διάταση στο συγκεκριμένο σημείο.
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