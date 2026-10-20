Μπουένο: «Θα ήταν καταστροφικό εάν δημιουργηθούν δύο ανταγωνιστικές λίγκες»

Ο Τσους Μπουένο αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές λίγκες και το πώς θα επηρεάσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Την ώρα που τα πάντα παραμένουν ανοικτά όσον αφορά το NBA και την είσοδό του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο διευθύνοντας σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο, υπογράμμισε ότι η συνύπαρξη δύο ανταγωνιστικών λιγκών θα κατακερμάτιζε την ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ.

«Αν αποφασίσουν να εισέλθουν στην αγορά, θα είναι καταστροφή. Και το γνωρίζουν, το γνωρίζουμε κι εμείς και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Μπουένο στο Reuters και συμπλήρωσε:

«Είχαμε κάποιες συζητήσεις μετά τη συνάντηση στην Κόμο. Η θέση των μετόχων ήταν απολύτως ξεκάθαρη. Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να ακούσουμε και να συζητήσουμε με το NBA οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Πρέπει, όμως, να έχει νόημα για εμάς. Οι τηλεφωνικές γραμμές παραμένουν ανοιχτές και, αν κάτι δεν λειτούργησε, ίσως υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει στο μέλλον».

Στο μεταξύ από τις ομάδες που διαθέτουν άδεια συμμετοχής στην EuroLeague, μόλις το 40% είναι οικονομικά βιώσιμο. Ο Μπουένο εκτίμησε ότι αυτή η εικόνα θα αλλάξει επόμενα χρόνια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι μέσα σε πέντε χρόνια, με αυτή την επέκταση, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι σύλλογοι θα είναι οικονομικά βιώσιμοι».

Ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι σχεδόν απίθανο να αποχωρήσουν από την Euroleague οι ομάδες προκειμένου να πάνε στο NBA Europe: «Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι οι ομάδες θέλουν να παραμείνουν ενωμένες και να ενεργούν από κοινού. Αυτό ακούω κι εγώ και αυτό ακούσαμε από όλες τις ομάδες στη λίμνη Κόμο. Αν είσαι διχασμένος, χάνεις αξία και τότε επωφελείται κάποιος τρίτος. Ένα από τα πράγματα που δεν θέλουμε είναι να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερος κατακερματισμός».