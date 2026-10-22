Oh my Giannis: 21 πόντοι στο ημίχρονο από τον Αντετοκούνμπο στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Χιτ
Εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Ο Greek Freak ξεκίνησε πετυχαίνοντας τους πρώτους 8 πόντους για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα και συνολικά έχει φτάσει τους 21, με τους Χιτ να βρίσκονται πίσω στο σκορ με διαφορά 10 πόντων (59-69) στο Κασέγια Σέντερ.
Την κυριαρχική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στην επίθεση με 8/10 σουτ εντός παιδειάς, συμπληρώνουν τα 3 ριμπάουντ και οι 2 ασίστ που μοίρασε σε 16 αγωνιστικά λεπτά.
Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, ο Έλληνας φόργουορντ δεν έχει βρει άξιο συμπαραστάτη, παρά το καλό ξεκίνημα του Κλέι Τόμπσον με δυο εύστοχα τρίποντα, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να έχει μείνει σε χαμηλές πτήσεις στο πρώτο μέρος.
YEAHHHH 🗣️ https://t.co/DbrHJUoMv5— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 22, 2026
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