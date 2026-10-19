Ο Εβάν Φουρνιέ σε συνέντευξή του στο «Pick n Roll» μίλησε για τις σχέσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κι αν μπορούν να βελτιωθούν.

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στη Magenta TV και στην εκπομπή «Pick n Roll», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και για το αν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Αναλυτικά

«Δεν έχουμε προβλήματα εκτός παρκέ (σ.σ. με τους παίκτες). Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανακωχή. Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη μου σεζόν, όταν δεν είχα ακόμη την εμπειρία, ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν ανθυγιεινό και ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ωστόσο, στους πρώτους τελικούς το κατάλαβα και άλλαξα εντελώς την οπτική μου. Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή. Οι παίκτες και οι φίλαθλοι ακολουθούν μια ηγεσία. Αν η ηγεσία θέλει να πάμε στον πόλεμο, τότε όλοι θα ακολουθήσουν. Αν η ηγεσία αλλάξει στάση, τότε θα αλλάξουν και τα πράγματα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι ωραίο το γεγονός ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τόσο μεγάλη αντιπαλότητα. Θα ήταν πολύ σημαντικό για τη διοργάνωση να υπάρχουν ομάδες με τέτοια αντιπαλότητα. Είναι, όμως, τα γύρω-γύρω που χαλάνε την εικόνα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επίσημοι λογαριασμοί των ομάδων πληγώνουν το προϊόν.

Το πρωτάθλημα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και η χώρα διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες εξέδρες. Για παράδειγμα, στενοχωρήθηκα πολύ που στο Σούπερ Καπ δεν είχαμε φιλάθλους στο γήπεδο, ενώ έχουμε την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Πρέπει όλοι να κάνουν ένα μικρό πρώτο βήμα, ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους».