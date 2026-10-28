EuroLeague: Οι ώρες και τα κανάλια των τεσσάρων σημερινών (28/10) αναμετρήσεων
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Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των τεσσάρων σημερινών (28/10) αναμετρήσεων για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (28/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπεσίκτας (19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Μισή ώρα αργότερα η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (20:00), ενώ στις 21:00 η Βιλερμπάν υποδέχεται στην έδρα της, την Παρτίζαν.
Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 8η αγωνιστικής, η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στην Ιταλία (21:30).
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια
- 19:30: Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (NovaSports Prime)
- 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές (NovaSports 5)
- 21:00: Βιλερμπάν - Παρτίζαν (NovaSports 6)
- 21:30: Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (NovaSports 3)
@Photo credits: eurokinissi
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