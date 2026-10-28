Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των τεσσάρων σημερινών (28/10) αναμετρήσεων για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (28/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπεσίκτας (19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Μισή ώρα αργότερα η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (20:00), ενώ στις 21:00 η Βιλερμπάν υποδέχεται στην έδρα της, την Παρτίζαν.

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 8η αγωνιστικής, η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στην Ιταλία (21:30).

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια