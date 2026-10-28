Δείτε την ώρα και το κανάλι της μετάδοσης του Μπεσίκτας - Ολυμπιακός, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας (28/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Τουρκία, έχοντας πολλά προβλήματα τραυματισμών, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ενόψει της αναμέτρησης: «Χρέος μας είναι η ομάδα να έχει ενέργεια. Όλοι παίζουν με ένα έξτρα κίνητρο απέναντί μας. Η Μπεσίκτας είναι ομάδα που παίζει με μεγάλο κίνητρο έχουν και κοινό φανατικό. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε καλή επικοινωνία πάγκου και γηπέδου».

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Prime.