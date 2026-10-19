Ολυμπιακός: Νέο βίντεο στα social media δείχνει τις εργασίες και τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Νέο βίντεο στα social media δείχνει τις εργασίες και τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΕΦ

Ευτυχία Οικονομίδου
Ολυμπιακός: Νέο βίντεο στα social media δείχνει τις εργασίες και τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΕΦ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Νέο βίντεο διέρρευσε στα social media, όπου απεικονίζει την πορεία των εργασιών στο ΣΕΦ.

Τα έργα συνεχίζονται στο ΣΕΦ με αμείωτους ρυθμούς, όπως αποκάλυψε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «Χ» δείχνοντας την πορεία των εργασιών στο Φαληρικό στάδιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Σε σύγκριση με το υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Ιούλιο, η σημαντικότερη αλλαγή που παρατηρούν όσοι σχολίασαν τις εικόνες αφορά την οροφή, η οποία έχει ενισχυθεί, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και στους υπόλοιπους χώρους. Στόχος είναι να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ώστε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξανά τη φυσική του έδρα μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Δείτε το βίντεο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     