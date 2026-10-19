Ολυμπιακός: Νέο βίντεο στα social media δείχνει τις εργασίες και τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΕΦ
Τα έργα συνεχίζονται στο ΣΕΦ με αμείωτους ρυθμούς, όπως αποκάλυψε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «Χ» δείχνοντας την πορεία των εργασιών στο Φαληρικό στάδιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
Σε σύγκριση με το υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Ιούλιο, η σημαντικότερη αλλαγή που παρατηρούν όσοι σχολίασαν τις εικόνες αφορά την οροφή, η οποία έχει ενισχυθεί, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και στους υπόλοιπους χώρους. Στόχος είναι να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ώστε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξανά τη φυσική του έδρα μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Δείτε το βίντεο
Τα έργα συνεχίζονται στο #ΣΕΦ με γρήγορους ρυθμούς non-stop. *υπόμονη λίγους μήνες ακόμα. Video 🎥 16/10/2026 #OlympiacosBC #Olympiacos https://t.co/fu7JMR61aJ— v e l o c i t y (@velocity696907) October 17, 2026
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