Ο πατέρας του Εμπάι Εντζάι έφυγε από τη ζωή και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπητήρια στον παίκτη της ομάδας και τους οικείους του.

Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο πατέρας του Εμπάι Εντζάι έφυγε από τη ζωή, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια. Έστειλε συλληπητήρια και στους οικείους του παίκτη, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος.

Ο Σενεγαλέζος έγραψε σε story για τον πατέρα του: «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά».

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ομάδας μας, Εμπάι Εντζάι.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι και στους οικείους του, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους.

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.