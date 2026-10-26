Ποέτα: «Από τα φαβορί της Euroleague ο Παναθηναϊκός, εξαιρετικά προπονημένη ομάδα από τον Ομπράντοβιτς»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως στόχο την 7η νίκη του ύστερα από τα οκτώ πρώτα παιχνίδια.
Η ιταλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη στην φετινή διοργάνωση, μετρώντας παράλληλα και πέντε ήττες στη σειρά. Ενόψει του αγώνα με το «τριφύλλι», ο Πέπε Ποέτα, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον τίτλο, βασιζόμενη σε άφθονο ταλέντο και τεράστιο αθλητικό μέγεθος» και συνέχισε:
«Ο Παναθηναϊκός κάνει τη σωματική σκληράδα σήμα κατατεθέν του και είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή διαθέτει μία από τις καλύτερες αμυντικές λειτουργίες στη διοργάνωση, μια ομάδα, φυσικά, υποδειγματικά προπονημένη από τον κόουτς Ομπράντοβιτς. Απέναντι στη φυσική τους υπεροχή θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε την μπάλα ώστε να μην εγκλωβιστούμε»
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