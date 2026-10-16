Δείτε το buzzer-beater τρίποντο του Τζάστιν Ρίμπινσον που έστειλε την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό στην παράταση.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με ένα απίστευτο σουτ, έστειλε την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στην παράταση.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ παρά την άμυνα του Χολ, ευστόχησε σε πολύ δύσκολο σουτ τριών πόντων και έστειλε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.

Δείτε το τρίποντο του Ρόμπινσον: