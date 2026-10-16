Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το buzzer-beater τρίποντο του Ρόμπινσον που έστειλε το ματς στην παράταση
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Δείτε το buzzer-beater τρίποντο του Τζάστιν Ρίμπινσον που έστειλε την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό στην παράταση.
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με ένα απίστευτο σουτ, έστειλε την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στην παράταση.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ παρά την άμυνα του Χολ, ευστόχησε σε πολύ δύσκολο σουτ τριών πόντων και έστειλε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.
Δείτε το τρίποντο του Ρόμπινσον:
JUSTIN ROBISNON FORCES OVERTIME! 🤯🎯 2nd insanely clutch shot in a week, ice in his veins, Pep Guardiola Approves #RivalrySeries https://t.co/stGw5wmDyG— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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