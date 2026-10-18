Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τους Βίκος Φαlcons στα Ιωάννινα (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Πού θα δείτε το ματς.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τους Βίκος Φαlcons στα Ιωάννινα (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Οι ερυθρόλευκοι μετά το θριαμβευτικό 2/2 στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague επί ισπανικού εδάφους, θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και εντός των συνόρων, κάνοντας το 3/3.

Στον αντίποδα, οι νεοφώτιστοι προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και απέναντι στους Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να είναι όσο πιο πολύ ανταγωνιστικοί γίνεται, παίρνοντας πολλές εμπειρίες κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 1.