Τα 10 καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη Βαρκελώνη

Η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, οι γειτονιές και τα αξιοθέατα καθιστούν τη Βαρκελώνη έναν ιδανικό city break προορισμό ακόμα και για λίγες μόνο ημέρες.

Μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, πολιτισμό και γαστρονομία, η Βαρκελώνη εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Η πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Ευρώπης, με αξιοθέατα, νυχτερινή ζωή και μεσογειακή ατμόσφαιρα. Από τα εντυπωσιακά έργα του Gaudí μέχρι τα πλακόστρωτα στενά της Γοτθικής Συνοικίας, αυτή η πόλη υπόσχεται αξέχαστες στιγμές όσες φορές κι αν την επισκεφτείτε.

Το νούμερο ένα αξιοθέατο και ορόσημο της πόλης είναι η Sagrada Familia. Ο επιβλητικός ναός της Αγίας Οικογενείας συνδυάζει αρ νουβό και γοτθική αρχιτεκτονική και εντυπωσιάζει με τα βιτρό, τα τεράστια καμπαναριά και την πρόσοψη που θυμίζει γλυπτό στην άμμο. Η εκκλησία συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

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