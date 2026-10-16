Ο Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ ήταν απολαυστικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, πραγματοποιώντας το καλύτερο 20λεπτο με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε το καλύτερό του ημίχρονο με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών, ήταν απολαυστικός, έχοντας 12 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ασίστ και 11 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 13:57 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, εκτός του ΜακΙντάιρ, πολύ καλή παρουσία είχε και ο Εμπάι Εντιάι, με τον Σενεγαλάζο φόργουορντ να πετυχαίνει 9 πόντους (3/3 δίποντα, 1/1 δίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 09:10 λεπτά συμμετοχής.