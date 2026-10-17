Ο Κωστής Γόντικας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης των Βίκος Φalcons με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ενόψει της αναμέτρησης των Βίκος Φalcons κόντρα στον Ολυμπιακό (18/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta), μίλησε ο σέντερ της ομάδας των Ιωαννίνων, Κωστής Γόντικας.

Τόνισε πως περιμένουν έναν γεμάτο γήπεδο και πως έχουν μόνο να κερδίσουν από την αναμέτρηση κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωστής Γόντικας:

«Περιμένουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο, καθώς είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας στο καινούριο γήπεδο.

Ευελπιστούμε να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. Παίζουμε εναντίον ενός πολύ δυνατού αντιπάλου, που ξέρουμε ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και φέτος.

Να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε απ’ αυτό το παιχνίδι. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε».

