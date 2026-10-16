Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» δίπλα στην ομάδα μπάσκετ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ βρίσκονται και σε αυτό το ματς ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού». Μια εικόνα που σίγουρα δεν βλέπουμε για πρώτη φορά, καθώς δεν υπάρχει παιχνίδι για την διοργάνωση αυτή που να μην υπάρχουν παίκτες του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς στο «Τ-Center» βρέθηκαν οι Σίριλ Ντέσερς, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Ιμράν Λούζα και ο Στέφανος Κοτσόλης, ενώ σε προηγούμενα παιχνίδια είχαν βρεθεί ο Αζεντίν Ουναΐ αλλά και ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Μόλις οι παίκτες του «τριφυλλιού» έγιναν αντιληπτοί από τον κόσμο, αποθεώθηκαν.
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