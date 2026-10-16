Ο Ντόντα Χολ έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από προσπάθεια για ριμπάουντ και γύρισε τον αστράγαλό του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο 05:59, του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ντόντα Χολ ζήτησε αλλαγή, με τον Τζόουνς να περνάει στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από προσπάθειά του για αμυντικό ριμπάουντ, ο Χολ, έπεσε άτσαλα στο παρκέ και γύρισε τον αστράγαλό του. Ο Αμερικανός σέντερ, με το που πήγε στον πάγκο, έκανε νόημα στους γιατρούς της ομάδας και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Ανησυχία στον Ολυμπιακό, αν και την ώρα που αποχωρούσε ο Ντόντα, δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα.