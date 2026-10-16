Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Δέχτηκε για πρώτη φορά 24+ πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο
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Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά φέτος δέχτηκε 24+ πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ στο φινάλε της πρώτης περιόδου, κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ/
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, οι «πράσινοι» έκαναν δύο αρνητικά ρεκόρ στο πρώτο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβις, δέχτηκε για πρώτη φορά 24+ πόντους σε 10 λεπτά, ενώ μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως βρισκόντουσαν πίσω στο σκορ με 29-25.
Οι περισσότεροι πόντοι που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής ήταν οι 24 κόντρα στη Φενέρμπαχτασε.
@Photo credits: eurokinissi
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