Παναθηναϊκός - Χάποελ: Η αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Ιτούδη πριν το τζάμπολ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague φιλοδοξώντας να διατηρήσει το αήττητο, όμως υπάρχει μία σχέση που ξερπερνάει τα δεδομένα μίας αναμέτρησης.
Δεκατρία χρόνια κοινής πορείας, πέντε EuroLeague, αμέτρητες συζητήσεις και μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης ξανασυναντιούνται ως αντίπαλοι, αυτή τη φορά στο γήπεδο όπου γεννήθηκε η κοινή τους ιστορία.
Οι δύο άντρες μόλις συναντήθηκαν στο glass floor του T-Center αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά όντες έτοιμοι να αναμετρηθούν για 19η φορά ως αντίπαλοι προπονητές.
🫂𝝜 𝝖𝝘𝝟𝝖𝝠𝝞𝝖 𝝞𝝩𝝤𝝪𝝙𝝜-𝝤𝝡𝝥𝝦𝝖𝝢𝝩𝝤𝝗𝝞𝝩𝝨 #euroleague #panathinaikosbc #obradovic #itoudis https://t.co/yWpnWLe5dt— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 16, 2026
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