Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague φιλοδοξώντας να διατηρήσει το αήττητο, όμως υπάρχει μία σχέση που ξερπερνάει τα δεδομένα μίας αναμέτρησης.

Δεκατρία χρόνια κοινής πορείας, πέντε EuroLeague, αμέτρητες συζητήσεις και μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης ξανασυναντιούνται ως αντίπαλοι, αυτή τη φορά στο γήπεδο όπου γεννήθηκε η κοινή τους ιστορία.

Οι δύο άντρες μόλις συναντήθηκαν στο glass floor του T-Center αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά όντες έτοιμοι να αναμετρηθούν για 19η φορά ως αντίπαλοι προπονητές.



