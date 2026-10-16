Η Μπαρτσελόνα «έκοψε» μερικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν κανονικά εισιτήριο για να μπουν στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία ακόμα εκτός έδρας αποστολή. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30, LIVE από το Gazzetta), με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Μεγάλο πρόβλημα υπήρξε έξω από το «Παλάου Μπλαουγκράνα», αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού, έμειναν εκτός γηπέδου, με τους γηπεδούχους να τους ακυρώνουν τα εισιτήρια.

Ενώ έπρεπε κανονικά να μπουν στο γήπεδο για να δουν την αγαπημένη τους ομάδας, επειδή οι κρατήσεις είχαν γίνει στα ελληνικά, οι Καταλανοί αποφάσισαν να μην τους αφήσουν να μπουν, μιας και δεν τηρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις τα εισιτήρια.

Μία πολύ άσχημη εξέλιξη, μιας και πολλοί από αυτούς κάνανε ένα μεγάλο ταξίδι για να στηρίξουν τον Ολυμπιακό.