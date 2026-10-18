Βαθμολογία GBL: Έτσι διαμορφώθηκε μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το 3/3 στη φετινή GBL και συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από τα Ιωάννινα επικρατώντας των Βίκος Φαlcons με 68-79, ενώ το Τριφύλλι υπέταξε το Περιστέρι στο «T-Center» με 95-75.
Έτσι, μετά και τις χθεσινές (17/10) αναμετρήσεις, η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε με πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις και πλέον οι ομάδες στρέφονται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ερχόμενης εβδομάδας.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
17/10
ΑΕΚ - Μύκονος 84-79
Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88
Δόξα Λευκάδας Elabet- Προμηθέας Πάτρας 79-80
Ηρακλής - Καρδίτσας 71-53
Άρης - Μαρούσι 74-57
18/10
Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός 68-79
Παναθηναϊκός - Περιστέρι 95-75
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 3-0, 6β.
- Άρης 2-1 5β.
- Καρδίτσα 2-1, 5β.
- ΑΕΚ 2-1 5β.
- Περιστέρι 2-0, 4β.
- Ολυμπιακός 3-0 4β.
- Παναθηναϊκός 3-0 4β.
- Ηρακλής 1-2 4β.
- Κολοσσός Ρόδου 1-2 4β.
- Προμηθέας 1-2 4β.
- Μύκονος 1-2 4β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 0-3 3β.
- Μαρούσι 0-3 3β.
- Βίκος Φαlcons 0-3 3β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
24/10
Μύκονος - Άρης (15:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής (17:00)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (17:30)
Περιστέρι - Μαρούσι (17:30)
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (19:00)
25/10
Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00)
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