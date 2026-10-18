Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το 3/3 στη φετινή GBL και συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από τα Ιωάννινα επικρατώντας των Βίκος Φαlcons με 68-79, ενώ το Τριφύλλι υπέταξε το Περιστέρι στο «T-Center» με 95-75.

Έτσι, μετά και τις χθεσινές (17/10) αναμετρήσεις, η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε με πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις και πλέον οι ομάδες στρέφονται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ερχόμενης εβδομάδας.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

17/10

ΑΕΚ - Μύκονος 84-79

Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88

Δόξα Λευκάδας Elabet- Προμηθέας Πάτρας 79-80

Ηρακλής - Καρδίτσας 71-53

Άρης - Μαρούσι 74-57

18/10

Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός 68-79

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 95-75

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 3-0, 6β. Άρης 2-1 5β. Καρδίτσα 2-1, 5β. ΑΕΚ 2-1 5β. Περιστέρι 2-0, 4β. Ολυμπιακός 3-0 4β. Παναθηναϊκός 3-0 4β. Ηρακλής 1-2 4β. Κολοσσός Ρόδου 1-2 4β. Προμηθέας 1-2 4β. Μύκονος 1-2 4β. Δόξα Λευκάδας Elabet 0-3 3β. Μαρούσι 0-3 3β. Βίκος Φαlcons 0-3 3β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

24/10

Μύκονος - Άρης (15:00)

Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής (17:00)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (17:30)

Περιστέρι - Μαρούσι (17:30)

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (19:00)

25/10

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00)