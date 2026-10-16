Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στη EuroLeague καθώς δεν ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κι έπεσε στο 5-1 στη βαθμολογία.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι η Μπασκόνια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 21:15 στο Telekom Center Athens με στόχο να επιστρέχει το τριφύλλι στις νίκες.