Ο Κέντρικ Ναν ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, καθώς ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην 8άδα των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων για την GBL, κάτι που φωτογραφίζει πώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στην ενεργό δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το Περιστέρι εντός έδρας για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος στο Telekom Center Athens (18/10, 13:00).

Αυτή είναι η τελευταία αλλαγή που δικαιούταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τους ξένους στον πρώτο γύρο της GBL με τον Ναν να παίρνει τη θέση του Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός της λίστας βρίσκεται και ο Τζέριαν Γκραντ.

Η οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ.