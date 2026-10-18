Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι στο «T-Center» (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το Περιστέρι (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL, με στόχο το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της, την εντός έδρας ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (91-81) για τη EuroLeague και να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.

Από την άλλη, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, που επίσης έχει ξεκινήσει με 2/2, θέλει να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική εικόνα και να διεκδικήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί από τη σημερινή αναμέτρηση. Το ματς θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 2.