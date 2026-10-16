Ολυμπιακός: Απολογείται σήμερα (16/10) ο Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσω social media, ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού. Μέσω ενός σχολίου στο Instagram, έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας και χαρακτηριστικά έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν στο να με διώξουν;».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και όχι μόνο τον άφησε εκτός αποστολής, αλλά τον έστειλε πίσω στην ΑΘήνα. Επιπλέον ο παίκτης κλήθηκε σε απολογία, όχι μόνο για αυτό το σχόλιο που έκανε στο Instagram, αλλά και για πράγματα που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.
Η απολογία του Ντόρσεϊ είναι προγραμματισμενη για σήμερα, Παρασκευή 16/10, μια ημέρα όπου ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (21:30, Live Gazzetta) και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
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