Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα απολογηθεί σήμερα μετά το σχόλιο του στο instagram, αλλά και για πράγματα που έγιναν στο παρελθόν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσω social media, ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού. Μέσω ενός σχολίου στο Instagram, έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας και χαρακτηριστικά έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν στο να με διώξουν;».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και όχι μόνο τον άφησε εκτός αποστολής, αλλά τον έστειλε πίσω στην ΑΘήνα. Επιπλέον ο παίκτης κλήθηκε σε απολογία, όχι μόνο για αυτό το σχόλιο που έκανε στο Instagram, αλλά και για πράγματα που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.

Η απολογία του Ντόρσεϊ είναι προγραμματισμενη για σήμερα, Παρασκευή 16/10, μια ημέρα όπου ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (21:30, Live Gazzetta) και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.