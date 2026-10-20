Ολυμπιακός: Η άφιξη της ομάδας για τα εγκαίνια της μπουτίκ στον Πειραιά (vid)
Ο Ολυμπιακός έκανε την Τρίτη (20/10) τα εγκαίνια της μπουτίκ του στον Πειραιά, που θα δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να προμηθεύονται τα προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας από ένα ακόμη σημείο.
🔴⚪ ✂️ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ HOUSE OF LEGEND! https://t.co/tyEMFDpG9w— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2026
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, με τον προπονητή μάλιστα των Περαιωτών να κόβει ο ίδιος την κορδέλα στα εγκαίνια του «House of Legend». Απών ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Δείτε το βίντεο:
🔴⚪Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! https://t.co/9LM8ikPka4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2026
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