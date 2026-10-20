Ολυμπιακός: Η άφιξη της ομάδας για τα εγκαίνια της μπουτίκ στον Πειραιά (vid)

Ολυμπιακός: Η άφιξη της ομάδας για τα εγκαίνια της μπουτίκ στον Πειραιά (vid)

Θοδωρής Σανιδάς
Ολυμπιακός: Η άφιξη της ομάδας για τα εγκαίνια της μπουτίκ στον Πειραιά (vid)
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Ο Ολυμπιακός έκανε εγκαίνια στην μπουτίκ του στον Πειραιά και η ερυθρόλευκη ομάδα έδωσε το «παρών», χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός έκανε την Τρίτη (20/10) τα εγκαίνια της μπουτίκ του στον Πειραιά, που θα δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να προμηθεύονται τα προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας από ένα ακόμη σημείο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, με τον προπονητή μάλιστα των Περαιωτών να κόβει ο ίδιος την κορδέλα στα εγκαίνια του «House of Legend». Απών ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Δείτε το βίντεο:

 
     

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