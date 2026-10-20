Ο Ολυμπιακός έκανε εγκαίνια στην μπουτίκ του στον Πειραιά με τον Σάσα Βεζένκοβ να μοιράζει αυτόγραφα στους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός έκανε την Τρίτη (20/10) τα εγκαίνια της μπουτίκ του στον Πειραιά, που θα δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να προμηθεύονται τα προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας από ένα ακόμη σημείο.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο σταρ των ερυθρόλευκων, Σάσα Βεζένκοβ, υπέγραψε αυτόγραφα στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν βροντερό «παρών» για να δουν από κοντά τη νέα μπουτίκ και τους πρωταγωνιστές της ομάδας.

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