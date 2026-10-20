Ολυμπιακός: Τα αυτόγραφα του Βεζένκοβ στα εγκαίνια της νέας μπουτίκ (vid)
Ο Ολυμπιακός έκανε την Τρίτη (20/10) τα εγκαίνια της μπουτίκ του στον Πειραιά, που θα δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να προμηθεύονται τα προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας από ένα ακόμη σημείο.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο σταρ των ερυθρόλευκων, Σάσα Βεζένκοβ, υπέγραψε αυτόγραφα στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν βροντερό «παρών» για να δουν από κοντά τη νέα μπουτίκ και τους πρωταγωνιστές της ομάδας.
Δείτε το βίντεο:
✍️🏀Ο ΒΕΖΕΝΚΟΒ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΦΑΝΕΛΕΣ! https://t.co/lmDqRK3qYr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2026
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