Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) και ψάχνει το 6/6 στη Εuroleague.

Το αήττητο φέτος στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) και θέλουν να πάνε στο 6/6 στη Εuroleague.

«Αδερφός μου ο Ιτούδης», ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ στάθηκε και στους τραυματίες της ομάδας του. Εκτός θα είναι ο Ναν, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Aμφίβολος είναι ο Μπόνγκα για το τριφύλλι.

«Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, η Χάποελ έχει εξαιρετικούς παίκτες», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μουστάφα Φάλ.

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος», ανέφερε ο Έλληνας προπονητής των Ισραηλινών. Για τη Χάποελ στα πιτς είναι οι Μπλατ, Ένις και Γκίνατ.

Το πρόγραμμα της Παρασκεύης

20:00 Ζάλγκιρις-Εφές

20:00 Μπεσίκτας-Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί

21:15 Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους-Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός