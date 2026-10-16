Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τη μάχη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Το αήττητο φέτος στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) και θέλουν να πάνε στο 6/6 στη Εuroleague.
«Αδερφός μου ο Ιτούδης», ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ στάθηκε και στους τραυματίες της ομάδας του. Εκτός θα είναι ο Ναν, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Aμφίβολος είναι ο Μπόνγκα για το τριφύλλι.
«Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, η Χάποελ έχει εξαιρετικούς παίκτες», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μουστάφα Φάλ.
«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος», ανέφερε ο Έλληνας προπονητής των Ισραηλινών. Για τη Χάποελ στα πιτς είναι οι Μπλατ, Ένις και Γκίνατ.
Το πρόγραμμα της Παρασκεύης
20:00 Ζάλγκιρις-Εφές
20:00 Μπεσίκτας-Μπάγερν
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί
21:15 Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους-Μπασκόνια
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
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