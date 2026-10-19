Γιαμπουσέλε: «Οι φίλαθλοι των Σέλτικς έχουν αρκετά κοινά με εκείνους του Παναθηναϊκού»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Pick n Roll» μίλησε για την εμπειρία του στο NBΑ, αλλά και για την απόφασή του να πάει φέτος στον Παναθηναϊκό.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μίλησε στην εκπομπή «Pick n Roll» του Magenta TV, όπου αναφέρθηκε για την επιλογή του να παίξει στον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για το ποιοι φίλαθλοι του θυμίζουν εκείνους του τριφυλλιού.

Αναλυτικά

Για την απόφασή του να παίξει στον Παναθηναϊκό: «Είναι ένας από τους καλύτερους συλλόγους και τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Ήρθα εδώ για να παίξω υπό τις οδηγίες ενός από τους κορυφαίους προπονητές της διοργάνωσης, αν όχι του καλύτερου. Βρίσκομαι σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, που έχει ως στόχο την κορυφή, και δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη τη στήριξη των φιλάθλων.

Δεν είχα φανταστεί ότι η καριέρα μου θα εξελισσόταν με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά είναι τρελά για μένα, με την καλή έννοια, και προσπαθώ να παραμένω προσγειωμένος και να δουλεύω. Όσο η οικογένειά μου είναι καλά, είμαι κι εγώ καλά».

Για την καριέρα του στο NBA: «Έχω ζήσει καταπληκτικές εμπειρίες. Κάθε φίλαθλος και κάθε πόλη ήταν διαφορετικά. Το να βλέπω όλους αυτούς τους σταρ στη Νέα Υόρκη ήταν εντυπωσιακό, ενώ και η εμπειρία στη Βοστώνη ήταν εξαιρετική. Βγάζω το καπέλο στους φιλάθλους των Σέλτικς. Το ίδιο ισχύει και για τη Φιλαδέλφεια, όπου ο κόσμος μάς έδειξε τρομερή αγάπη, αλλά και για το Σικάγο, όπου οι φίλαθλοι ήταν εκεί και μας στήριξαν».

Για το αν ο Παναθηναϊκός μοιάζει με κάποια ομάδα: «Καμία ομάδα δεν συγκρίνεται με εκείνες του NBA. Θα έλεγα, πάντως, ότι οι φίλαθλοι των Σέλτικς έχουν αρκετά κοινά με εκείνους του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τα χρώματα, την κουλτούρα και τον κόσμο. Υπάρχουν ομοιότητες, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν τον δικό τους χαρακτήρα».

Για το NBA Europe: «Όσον αφορά το NBA Europe, θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό, καθώς το NBA αποτελεί την κορυφαία αγορά. Γιατί να μη διεκδικήσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προβολή και οικονομικά οφέλη; Μπορεί να μη μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό το θέμα, όμως πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο που μπορεί να προσφέρει πολλά σε όλους. Θα έχεις τη δυνατότητα να αγωνίζεσαι σε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης, όπως το Λονδίνο. Ελπίζω το εγχείρημα να προχωρήσει και να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην EuroLeague και το NBA, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί».