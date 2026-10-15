Σύμφωνα με το «BasketNews», ο Λόνι Γουόκερ έκλεισε στην Μπεσίκτας και ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του -όπως όλα δείχνουν- βρήκε ο Λόνι Γουόκερ! Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews», ο Αμερικανός που αφέθηκε πρόσφατα ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς, θα επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μπεσίκτας.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγερβιτς έψαχνε έναν εκρηκτικό γκαρντ με έφεση στο σκοράρισμα και στο το βρήκε στο πρόσωπο του 28χρονου αθλητή, ο οποίος επιστρέφει στη EuroLeague.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουόκερ πέρασε από τη Ζάλγκιρις Κάουνας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, προτού επιδιώξει εκ νέου την καθιέρωσή του στον «μαγικό κόσμο του NBA». Συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία της ομάδας του Γιόκιτς, η οποία ωστόσο επέλεξε να τον αποδεσμεύσει, με την επιστροφή στη Γηραιά Ήπειρο να φαντάζει τελειωμένη υπόθεση.