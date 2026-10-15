Η δράση στα γήπεδα της EuroLeague συνεχίζεται με τη δεύτερη «πράξη» της διαβολοβδομάδας, που περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Οι ώρες και τα κανάλια.

Το αγωνιστικό υπερθέαμα της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Την Πέμπτη (15/10) το «μενού» περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες θα ανοίξουν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής. Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Παρτίζαν, στη Βόρεια Ιταλία η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Ντουμπάι BC, η Μακάμπι θα αγωνιστεί στην έδρα της Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν στην ισπανική πρωτεύουσα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν Live στο Gazzetta.

Στην Πόλη, η Φενέρ του Σάρας θα επιδιώξει την πέμπτη της νίκη κόντρα στους Σέρβους (3-2) με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:45 σε τηλεοπτική μετάδοση του Novasports 4.

Στο Μιλάνο, το κλίμα είναι βαρύ με την Αρμάνι να έχει ρεκόρ 1-4, με τους Ιταλούς να θέλουν πάση θυσία το «ροζ φύλλο» απέναντι στην Ντουμπάι BC (3-2). Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Οι Νυχτερίδες (4-1) μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην παράταση σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, επιθυμούν την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-4). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start.

Τέλος, η Ρεάλ (2-3) υποδέχεται τη Βιλερμπάν (2-3) με στόχο την τρίτη σερί νίκη της. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.