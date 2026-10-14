Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν και στάθηκε στο δέσιμο που έχει με την ομάδα του Βελιγραδίου αλλά και στα περιθώρια βελτίωσης, που έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός.

Επέστρεψε σε γνωστά... λημέρια ο Ματίας Λεσόρ! Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο «Sportske» για την υποδοχή των φιλάθλων της Παρτίζαν, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τη σχέση του με τον σερβικό σύλλογο και τα μεγάλα περιθώρια αγωνιστικής βελτίωσης, που έχει ακόμα το Τριφύλλι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λεσόρ:

Για τα συναισθήματά του για την Παρτίζαν

«Αυτό είναι ένα ξεχωριστό μέρος για μένα. Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και να βοηθώ την ομάδα μου να κερδίζει. Αυτό κάναμε. Το να παίζω μπροστά σε τέτοιους φιλάθλους, σε αυτό το γήπεδο, είναι πάντα κάτι ιδιαίτερο για μένα. Είναι πάντα ξεχωριστό το συναίσθημα όταν βγαίνεις στο παρκέ και ακούς τους φιλάθλους να φωνάζουν το όνομά σου, παρόλο που αγωνίζεσαι για την αντίπαλη ομάδα. Ακόμα και όταν κάθεσαι στον πάγκο, σε φωνάζουν και ζητούν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί σου. Είναι δύσκολο να παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, αλλά κάναμε καλή δουλειά ως ομάδα και τώρα ανυπομονούμε για το επόμενο ματς».

Για τον Γιαμπουσέλε

«Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει, αλλά αν θέλει, θα του το μεταφράσω».

Για τη δεύτερη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς

«Είναι πάντα καλό νέο όταν έχεις την ευκαιρία να παίξεις για έναν προπονητή σαν αυτόν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μένα, αν και γνωρίζω ότι η κατάσταση είναι διαφορετική τώρα σε σχέση με τότε που ήμουν στην Παρτίζαν. Έχουμε διαφορετικό ρόστερ, διαφορετικές φιλοδοξίες και διαφορετική οργάνωση, οπότε δεν περιμένω να είναι όλα ίδια όπως στην Παρτίζαν. Είμαστε και οι δύο στον Παναθηναϊκό τώρα. Εκείνος θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει, κι εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να τον βοηθήσω να κερδίσει».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν νομίζω ότι έχουμε την αίσθηση πως διαλύουμε όλους τους αντιπάλους μας. Απλώς μπαίνουμε στο παρκέ και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να τηρήσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει και όσα ζητά ο προπονητής από εμάς, και να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. Ακόμη και όταν η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη, δεν θεωρώ ότι παίζουμε ακόμα το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Όπως λέω πάντα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο αγωνιστικό μας ζενίθ κάποια στιγμή γύρω στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Μας λείπουν ακόμα ορισμένοι πολύ σημαντικοί παίκτες. Δεν είχαμε τον Μπόνγκα, ενώ ο Ναν και ο Σλούκας παραμένουν εκτός δράσης. Επομένως, προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τον σωστό τρόπο λειτουργίας ως σύνολο. Η χημεία δεν έχει φτάσει ακόμα στο ζενίθ της, αλλά παίζουμε καλά. Προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι και όχι στα ατομικά συμφέροντα. Όσο διατηρούμε αυτή τη νοοτροπία, πιστεύω ότι θα έχουμε καλή εικόνα στο παρκέ».

Για την αγωνιστική εικόνα της Παρτίζαν

«Έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μεγάλο αριθμό νέων παικτών στην ομάδα. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουν καλά με το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν και ελπίζω να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό».