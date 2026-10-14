Ο Χρήστος Παππάς ήταν ο άνθρωπος που κάθισε στον πάγκο του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια, όταν αποβλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία θρυλική ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια. Βρέθηκε πίσω με 28 πόντους και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου επικράτησε με 102-97 για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Μία αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Παππά στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, αφού χρεώθηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή του πάγκου.

Συγκεκριμένα, την πρώτη τεχνική τη δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ η πρώτη στον πάγκο χρεώθηκε στην τρίτη περίοδο στα 6'15'' πριν από τη λήξη της. Στην τέταρτη περίοδο, δόθηκε και δεύτερη τεχνική ποινή στον πάγκο στα 8 λεπτά πριν από τη λήξη, την οποία χρεώθηκε ο πολύπειρος coach.

Από τη στιγμή που αποχώρησε από το γήπεδο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο άνθρωπος που ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Παππάς.

Ποιος είναι ο Χρήστος Παππάς

Ο coach Παππάς, δεν είναι... χθεσινός στον Ολυμπιακό και πόσο μάλλον για τον Μπαρτζώκα, είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης. Συνεργάζονται μαζί για σχεδόν 20 χρόνια (19 για την ακρίβεια), καθώς η κοινή τους διαδρομή, ξεκίνησε από την Ολύμπια Λάρισας. Το 2007 όπου ο Μπαρτζώκας είχε αναλάβει την ομάδα, είχε ζητήσει από τον κύριο Παππά, να ενσωματωθεί στο team του.

Εκτοτε, ήταν μαζί σε Πανιώνιο, Ολυμπιακό (και στις δύο θητείες), Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελόνα και Χίμκι. Ο coach Παππάς, είναι ο υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων», ο άνθρωπος που κατευθύνει τα plays όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο, που άπαντες στην ομάδα τον εκτιμάνε και τον σέβονται. Μία χαρακτηριστική ιστορία με αυτόν, είχε να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 79-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για τη EuroLeague, ο Γάλλος είχε καλέσει στις 02:00 το ξημέρωμα (3 ώρες μετά το ματς) τον coach Παππά, επειδή ήθελε να αναλύσουν ένα σκριν στο οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία στον αγώνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που κάθισε στον πάγκο της ομάδας, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποβληθεί, είναι εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού.