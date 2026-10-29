Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Μου αρέσει περισσότερο αυτός ο Ολυμπιακός, από όταν παίζουν Μοντέρο και Φουρνιέ»

Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Μου αρέσει περισσότερο αυτός ο Ολυμπιακός, από όταν παίζουν Μοντέρο και Φουρνιέ»

Newsroom
Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Μου αρέσει περισσότερο αυτός ο Ολυμπιακός, από όταν παίζουν Μοντέρο και Φουρνιέ»
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Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπεσίκτας παρά την απουσία σημαντικών παικτών που έχει στο ρόστερ του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία σπουδαία νίκη στην Πόλη με 81-73, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Μπροστάρηδες οι Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε η ομάδα.

Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στην γειτονική μας χώρα χωρίς τους Φουρνιέ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να υποστηρίζει μάλιστα στο Gazz Floor by Novibet ότι του αρέσει περισσότερο η απόδοση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα χωρίς εκείνους.

Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να εστιάζει ο Ολυμπιακός πιο εύκολα στα αμυντικά του καθήκοντα.

 

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