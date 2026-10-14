Ο Παναθηναϊκός παρέδωσε αμυντικό ρεσιτάλ στην «Beogradska Arena» και «έγραψε» μια σημαντική επίδοση στο βιβλίο της Euroleague με τους μόλις 55 πόντους παθητικό από την Παρτίζαν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Θέλει η «σταθερά» του Παναθηναϊκού να είναι η άμυνα. Από εκεί θα ξεκινούν και εκεί θα τελειώνουν όλα. Και αν μη τι άλλο μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της φετινής Euroleague έχει αποτυπωθεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης καθώς δεν αφήνουν τους αντιπάλους τους να σημειώσουν περισσότερους από 69,4 πόντους ανά αγώνα. Αριθμός, πραγματικά, εντυπωσιακός ο οποίος δεν θυμίζει ούτε στο ελάχιστο τις πρόσφατες αμυντικές επιδόσεις της ομάδας. Τουλάχιστον μέχρι και την μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή.

Η Παρτίζαν με τα… χίλια ζόρια κατάφερε να φτάσει τους 55 πόντους, έχοντας υποχρεωθεί σε μόλις 21/63 σουτ εντός παιδιάς. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν δυσκολέψει τη ζωή της σερβικής ομάδας καθώς δεν άφηναν τίποτα… εύκολο και (σχεδόν) κανένα σουτ κάτω από καλές προϋποθέσεις. Υπήρχε πάντα κάποιος παίκτης, είτε να δυσκολέψει το ίδιο το σουτ, είτε την σωστή πάσα ώστε να «βγει» το καλό σουτ των αντιπάλων.

Με αυτούς τους 55 πόντους παθητικό, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την 3η καλύτερη αμυντική του επίδοση στην Euroleague και την 2η καλύτερη μακριά από την έδρα του. Συγκεκριμένα η καλύτερη αμυντική του επίδοση ήταν οι 53 πόντοι που είχε δεχθεί από τη Σιένα στις 31 Μαρτίου 2009, στο Game 3 των Playoffs της σεζόν 2008-09. Τότε που «απαντούσε» στο break της ιταλικής ομάδας έχοντας κερδίσει εμφατικά με 53-72, έπαιρνε το προβάδισμα στις νίκες και έβαζε τις βάσεις για τη πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αντίστοιχα είχε υποχρεώσει και την Μπαρσελόνα σε 55 πόντους τη σεζόν 2007-08, ήτοι μια σεζόν νωρίτερα, όταν και είχε φύγει ο Παναθηναϊκός με τη νίκη από το «Palay Blaugrana» με σκορ 55-56. Όπερ και σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε φέτος την 2η καλύτερη αμυντική του επίδοση σε εκτός έδρας αναμέτρηση της Euroleague.

Οι βραδιές των 51 πόντων

Η καλύτερη ωστόσο αμυντική του επίδοση παραμένουν οι 51 πόντοι παθητικό και μάλιστα δύο φορές. Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε πριν από 11 χρόνια επί Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο της ομάδας και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση απέναντι στην πολωνική Ζιέλονα Γκόρα (σ.σ. όταν ακόμα αγωνιζόταν εκεί ο Ματέους Πονίτκα στο ξεκίνημα της καριέρας του) με 82-51 στο ΟΑΚΑ.

Επίσης ο Παναθηναϊκός είχε υποχρεώσει σε 51 πόντους και την Ζαλγκίρις Κάουνας τον Οκτώβριο του 2008 (78-51) και δη στο ξεκίνημα της σεζόν 2008-09 η οποία είχε και ευτυχή κατάληξη φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τους 53 πόντους στην έδρα της Σιένα το 2009, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί άλλες δύο φορές μόλις 53 πόντους. Αρχικά στην εντός έδρας νίκη απέναντι στην Πρόκομ Τρεφλ με 75-53 τον Ιανουάριο του 2009. Τότε που είχε ακολουθήσει μυθικό (και διαχρονικό) ξέσπασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην συνέντευξη Τύπου καθώς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την συγκέντρωση και τη νοοτροπία που είχαν δείξει οι παίκτες του.

Επίσης 53 πόντους παθητικό είχε και στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας το 2007, όταν και είχε επικρατήσει της Ταού με 67-53.

Συμπερασματικά; Όπως λένε και οι Αμερικανοί, «η επίθεση κόβει τα εισιτήρια, αλλά η άμυνα χαρίζει τους τίτλους...»

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