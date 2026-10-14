Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια. Οι Μοντέρο-Φουρνιέ που ήταν υπεύθυνοι για 59 από τους 102 πόντους της ομάδας, και το διαφορετικό πρόσωπο στις 2 πλευρές του παρκέ.

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή στην Ισπανία, επιστρέφοντας από το -28 για να λυγίσει με 102-97 την Βαλένθια, κάνοντας το 4-1 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Ένα χαμένο πρώτο ημίχρονο και η όαση του Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς εκτός ρυθμού στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν στον ρυθμό της Βαλένθια, έκαναν λάθη στην επίθεση που έδωσαν την ευκαιρία στους Ισπανούς να τρέξουν, δεν έβαλαν σωστά τα κορμιά τους στην άμυνα. Οι Πειραιώτες δεν ήταν συγκεντρωμένοι και φαινόταν. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μοντέρο παίζει Pick and Roll με τον Εντιάι. Η Βαλένθια ετοιμάζεται να κάνει blitz (μετάφραση:Παγίδα) και ο Δομινικανός πασάρει στον Εντιάι.

Ο Εντιάι θέλει να πασάρει άμεσα στον Τζόζεφ στην γωνία, αλλά ο Αμερικανός έχει κόψει προς το καλάθι, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος.

Ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα με την ενέργεια της Βαλένθια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αποτέλεσμα ήταν η Βαλένθια να κάνει ό,τι θέλει και να ξεφύγει με 59-34 στο τέλος του πρώτου μέρους. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός είχε για μοναδικό αποκούμπι τον Γιαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ο μοναδικός που ήταν στο κλίμα του αγώνα, δημιουργώντας κυρίως για τον εαυτό του. Όπως αποδείχθηκε, βέβαια, θα ήταν η σταθερά της ομάδας και στο δεύτερο μέρος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους και 2 ασίστ (που έδωσαν άλλους 6 πόντους).

Ο Μοντέρο έχει ένα χάρισμα που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Είναι 3-level scorer (μετάφραση: Σκόρερ που σκοράρει σε τρία επίπεδα: Drive, Σουτ από μέση απόσταση και τρίποντο). Οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είναι για κάποιους το ίδιο πράγμα. Δεν ισχύει αυτό όμως. Οι άλλοι δύο σκόρερ του Ολυμπιακού δεν είναι το ίδιο ικανοί στο να δημιουργούν με τέτοια άνεση το δικό τους σουτ, κυρίως επειδή το drive τους (μετάφραση: Η ικανότητα να περνάνε τον αντίπαλό τους και να πηγαίνουν μέχρι μέσα) δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Και, μιλώντας για τον Φουρνιέ.

Η γαλλική ραψωδία, ο διακόπτης που γύρισε και ο σταθερός Μοντέρο

Στο ξεκίνημα της 3η περιόδου ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 62-34. Τα πράγματα έμοιαζαν άσχημα. Εκεί, όμως, ανέλαβε δράση ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος ήταν άποντος στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος και την παράταση, όμως, σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ (που έδωσαν άλλους 9 πόντους). Κοινώς, ήταν υπεύθυνος για 32 από τους 68 πόντους του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος!

Ο Φουρνιέ δημιουργούσε, αλλά και εκτελούσε. Κάποιες φορές, μάλιστα, ήταν η γρήγορη απόφαση που έπαιρνε που έκανε την διαφορά. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Φουρνιέ παίζει Pick and Roll με τον Μιλουτίνοβ.

Με την άμυνα της Βαλένθια να παίζει Blitz, ο Γάλλος πασάρει στον Σέρβο.

Ο Μιλουτίνοβ βλέπει την άμυνα να κλείνει πάνω του και πασάρει στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικανός ευστοχεί σε τρίποντο.

Η συγκεκριμένη φάση έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πλέον ήταν πιο συγκεντρωμένος. Έβρισκε ρυθμό. Μία άλλη φάση, λίγο αργότερα, έδειχνε το ίδιο:

Ο Μοντέρο παίζει Pick and Roll με τον Εντιάι.

Ο Μοντέρο πασάρει στον Εντιάι, ενώ ο Φουρνιέ ετοιμάζεται να κόψει προς το καλάθι.

Ο Εντιάι βρίσκει τον Φουρνιέ.

Ο Φουρνιέ σκοράρει.

Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ένιωθε πλέον καλά στην επίθεση. Ο Φουρνιέ άναψε το φυτίλι στην 3η περίοδο, ο Μοντέρο συνέχισε να κάνει ζημιές (στην 4η περίοδο και την παράταση), οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Οι δύο σταρ του Ολυμπιακού ήταν υπεύθυνοι συνολικά για 59 από τους 102 πόντους της ομάδας τους (σ.σ δεν ήταν για 62 επειδή μία ασίστ του Φουρνιέ ήταν σε τρίποντο του Μοντέρο).

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν βέβαια αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε άμυνα. Οι “ερυθρόλευκοι” δυνάμωσαν στο πίσω μέρος του παρκέ, υποχρέωσαν την Βαλένθια να παίξει σε σετ παιχνίδι, στερώντας της την ευκαιρία να τρέξει. Έπαιξαν διαφορετικές άμυνες, ρίσκαραν δίνοντας σουτ σε παίκτες όπως ο Οσεκτόφσκι, έπαιξαν με αλλαγές τον Τέιλορ και τους άλλους κοντούς, έστελναν βοήθεια από τον παίκτη του Σορτς (που είναι κακός σουτέρ. Έκαναν όσα έπρεπε. Στο τέλος, μίλησαν οι προσωπικότητές του. Νωρίτερα, όμως, όλοι είχαν δώσει κάτι.

Μία τεράστια νίκη

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσει κάποιος αυτό: Ο Ολυμπιακός πήρε - βάσει της εικόνας του αγώνα - μία τεράστια νίκη. Οι “ερυθρόλευκοι” επέστρεψαν από το -28 σε εκτός έδρας ματς κόντρα σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη.

Σαφώς και ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να διορθώσει. Δεν θα έχει πάντα την πολυτέλεια να πετάει ολόκληρα ημίχρονα και να παίρνει νίκες. Η εικόνα του στο πρώτο μέρος - και στις δύο πλευρές του παρκέ - ήταν κακή. Η εικόνα του στο δεύτερο μέρος και στην παράταση, βέβαια, ήταν τρομακτική.

Η κλάση των Μοντέρο, Φουρνιέ, η αμυντική προσήλωση και τα αθλητικά προσόντα των Γουόρντ, Εντιάι, Τζόουνς, η προσωπικότητα του Παπανικολάου και του Βεζένκοβ, όλα έπαιξαν ρόλο σε αυτή τη νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι μία Λερναία Ύδρα επιθετικά και αμυντικά, για αυτό νίκησε. Και αυτή η νίκη - ειδικά όπως ήρθε - σίγουρα θα εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας.