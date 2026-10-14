Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει την καλύτερη 3άδα σέντερ»
Ο Ολυμπιακός έκανε τα αδύνατα δυνατά απέναντι στη Βαλένθια και κατάφερε να επιστρέψει από το -25 μέσα στην έδρα των Ισπανών.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπεισε καθόλου στο πρώτο μέρος του ματς κι έδειξε να έχει καταθέσει τα όπλα, μέχρι να αλλάξει εντελώς το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο.
Οι Πειραιώτες δίχασαν με την αρχική τους εμφάνιση, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να σχολιάζει το τι λείπει από το ρόστερ τους.
Σχετικά με το αν είναι αισθητή η απουσία του Φαλ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου υποστήριξε πως δεν έχει αφήσει κανένα κενό, μιας και οι Ερυθρόλευκοι είναι υπερ-πλήρεις στη θέση «5», έχοντας την καλύτερη τριάδα σέντερ φέτος στην Ευρωλίγκα.
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