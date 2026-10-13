Λεσόρ: «Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου!»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα τη νίκη στο Βελιγράδι επικρατώντας με 55-72 της Παρτίζαν, με την άμυνά του να κάνει τη διαφορά, και συνέχισε αήττητος στη EuroLeague με 5/5 νίκες.

Ο Ματίας Λεσόρ μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague μετά το φινάλε, τόνισε την «καυτή» ατμόσφαιρα, αλλά και μίλησε για την αμυντική προσήλωση του τριφυλλιού.

Αναλυτικά

«Η ατμόσφαιρα ήταν σκληρή όπως πάντα. Μείναμε θετικοί και ελέγξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος τον ρυθμό. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, ήμασταν συμπαγείς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.

Δεν ήταν το πιο διασκεδαστικό ματς αλλά είναι σημαντικό να κερδίσεις εκτός έδρας σε μία ατμόσφαιρα σαν αυτή. Ήμασταν σκληροί στην άμυνα.

Αυτό είναι το DNA της Παρτιζάν. Είναι DNA ομάδας που δεν τα παρατάει, ειδικά με τους οπαδούς που την σπρώχνουν συνεχώ. Ήμασταν συμπαγείς για 40 λεπτά και είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου».