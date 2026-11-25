Η Παρτίζαν επικράτησε της Ντουμπάι BC εκτός έδρας με 84-71 , έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς με 21 πόντους και πραγματοποιώντας εξαιρετικό 4ο δεκάλεπτο.

Μετά τη νίκη της στην Αδριατική Λίγκα, η Παρτίζαν επικράτησε ξανά μέσα σε τρεις μέρες της Ντουμπάι BC με 84-71 , αυτή τη φορά για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τον Κάρλικ Τζόουνς να είναι... καυτός έχοντας 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ η ομάδα του Πενιαρόγα έφτασε στην 8η νίκη της στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί 25-9.

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Η εξέλιξη του αγώνα

Παρά την αστοχία της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-17, 10'), έχοντας ως μπροστάρη των Μπλόσομγκεϊμ που ήρθε από τον πάγκο και έβαλε 7 γρήγορους πόντους.

What a way to end the first quarter for @dubaibasket! @JaronBgame with a big corner three, making it 7 PTS off the bench already 🔥 https://t.co/y4Fw9a66Xf — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Η 2η περίοδος ξεκίνησε με τις αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (29-30, 15'), ενώ το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε προς το φινάλε του πρώτου μέρος.

Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια, έχοντας +3 (40-37, 20'), με τον Φρανκς να μειώνει για την ομάδα του στο φινάλε με εύστοχο τρίποντο.

Μετά την ανάπαυλα η ομάδα των Εμιράτων πραγματοποίησε σερί (6-2) και μπόρεσε να πάρει... αέρα επτά πόντων (46-39, 22').

PETRUSEV AND ONE 💥 #EuroLeague #YallaDubai 🇦🇪 https://t.co/0XRJAxpUT2 November 25, 2026

Το καλό πρόσωπο της Ντουμπάι BC συνεχίστηκε και διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα, οδεύοντας προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (58-50, 26'), ωστόσο στον αντίποδα ο Τζόουνς έδινε συνεχόμενες ανάσες στην Παρτίζαν (60-56, 29'), με τον ίδιο να φτάνει τους 14 πόντους και τους 9 στην τρίτη περίοδο.

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισοπαλία (62-62, 32'). Η Παρτίζαν με πρωταγωνιστή και πάλι τον Τζόουνς μπόρεσε να ξεφύγει με +5 (68-73, 35'), με το επιμέρους σερί των Σέρβων να είναι (0-8), πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα και πάλι ο ίδιος διαμόρφωσε το (70-79, 38').

Η Ντουμπάι έχασε στη συνέχεια τέσσερις ευκαιρία να μειώσει, χάνοντας το ένα τρίποντα μετά το άλλο και η Παρτίζαν «κλείδωσε» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-37, 62-58, 71-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Κάρλικ Τζόουνς με 21 πόντους (5/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/5 βολές). 5 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Τανάσκοβιτς με 21 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ..Εξαιρετικός ο Καμπενγκέλε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Ράιτ έμεινε στους 2 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το 25-9 της Ντουμπάι στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 0 E. Okobo 24:15 4 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 5 1 0 1 0 7 2 N. Dangubic 05:35 2 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 D. Bacon * 28:16 13 6/15 40.0% 6/12 50.0% 0/3 0.0% 1/1 100.0% 3 5 8 1 0 5 0 0 10 4 J. Blossomgame 17:38 13 4/5 80.0% 3/4 75.0% 1/1 100.0% 4/7 57.1% 0 1 1 0 0 0 0 0 13 9 M. Huertas 14:19 2 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 5 1 2 1 0 6 11 K. Kondic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 D. Musa * 21:54 11 2/5 40.0% 2/2 100.0% 0/3 0.0% 7/8 87.5% 0 1 1 0 2 2 2 0 13 17 M. Kabengele * 23:11 11 5/16 31.3% 5/13 38.5% 0/3 0.0% 1/3 33.3% 6 5 11 0 1 2 1 0 11 21 M. Diakite 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 T. Shengelia * 22:22 2 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 3 25 M. Wright IV * 25:42 2 1/6 16.7% 1/3 33.3% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 5 1 0 1 0 3 30 F. Petrusev 16:48 11 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0.0% 3/3 100.0% 1 1 2 1 5 0 0 0 17 TOTAL 200:00 71 27/68 39.7% 26/49 53.1% 1/19 5.3% 16/22 72.7% 15 26 41 18 13 11 6 0 90