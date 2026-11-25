Μετά τη νίκη της στην Αδριατική Λίγκα, η Παρτίζαν επικράτησε ξανά μέσα σε τρεις μέρες της Ντουμπάι BC με 84-71 , αυτή τη φορά για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τον Κάρλικ Τζόουνς να είναι... καυτός έχοντας 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ η ομάδα του Πενιαρόγα έφτασε στην 8η νίκη της στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί 25-9.
Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Η εξέλιξη του αγώνα
Παρά την αστοχία της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-17, 10'), έχοντας ως μπροστάρη των Μπλόσομγκεϊμ που ήρθε από τον πάγκο και έβαλε 7 γρήγορους πόντους.
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What a way to end the first quarter for @dubaibasket! @JaronBgame with a big corner three, making it 7 PTS off the bench already 🔥 https://t.co/y4Fw9a66Xf— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026
Η 2η περίοδος ξεκίνησε με τις αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (29-30, 15'), ενώ το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε προς το φινάλε του πρώτου μέρος.
Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια, έχοντας +3 (40-37, 20'), με τον Φρανκς να μειώνει για την ομάδα του στο φινάλε με εύστοχο τρίποντο.
Μετά την ανάπαυλα η ομάδα των Εμιράτων πραγματοποίησε σερί (6-2) και μπόρεσε να πάρει... αέρα επτά πόντων (46-39, 22').
PETRUSEV AND ONE 💥 #EuroLeague #YallaDubai 🇦🇪 https://t.co/0XRJAxpUT2— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 25, 2026
Το καλό πρόσωπο της Ντουμπάι BC συνεχίστηκε και διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα, οδεύοντας προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (58-50, 26'), ωστόσο στον αντίποδα ο Τζόουνς έδινε συνεχόμενες ανάσες στην Παρτίζαν (60-56, 29'), με τον ίδιο να φτάνει τους 14 πόντους και τους 9 στην τρίτη περίοδο.
Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισοπαλία (62-62, 32'). Η Παρτίζαν με πρωταγωνιστή και πάλι τον Τζόουνς μπόρεσε να ξεφύγει με +5 (68-73, 35'), με το επιμέρους σερί των Σέρβων να είναι (0-8), πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα και πάλι ο ίδιος διαμόρφωσε το (70-79, 38').
Η Ντουμπάι έχασε στη συνέχεια τέσσερις ευκαιρία να μειώσει, χάνοντας το ένα τρίποντα μετά το άλλο και η Παρτίζαν «κλείδωσε» τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-37, 62-58, 71-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Κάρλικ Τζόουνς με 21 πόντους (5/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/5 βολές). 5 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Τανάσκοβιτς με 21 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ..Εξαιρετικός ο Καμπενγκέλε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Ράιτ έμεινε στους 2 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το 25-9 της Ντουμπάι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Xavi Pascual
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|0
|E. Okobo
|24:15
|4
|2/7
|28.6%
|2/5
|40.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|5
|1
|0
|1
|0
|7
|2
|N. Dangubic
|05:35
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|D. Bacon *
|28:16
|13
|6/15
|40.0%
|6/12
|50.0%
|0/3
|0.0%
|1/1
|100.0%
|3
|5
|8
|1
|0
|5
|0
|0
|10
|4
|J. Blossomgame
|17:38
|13
|4/5
|80.0%
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|4/7
|57.1%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|9
|M. Huertas
|14:19
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|5
|1
|2
|1
|0
|6
|11
|K. Kondic
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|D. Musa *
|21:54
|11
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|0/3
|0.0%
|7/8
|87.5%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|13
|17
|M. Kabengele *
|23:11
|11
|5/16
|31.3%
|5/13
|38.5%
|0/3
|0.0%
|1/3
|33.3%
|6
|5
|11
|0
|1
|2
|1
|0
|11
|21
|M. Diakite
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|T. Shengelia *
|22:22
|2
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|25
|M. Wright IV *
|25:42
|2
|1/6
|16.7%
|1/3
|33.3%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|30
|F. Petrusev
|16:48
|11
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|1
|2
|1
|5
|0
|0
|0
|17
|TOTAL
|200:00
|71
|27/68
|39.7%
|26/49
|53.1%
|1/19
|5.3%
|16/22
|72.7%
|15
|26
|41
|18
|13
|11
|6
|0
|90
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Joan Penarroya
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Allman
|26:27
|9
|2/7
|28.6%
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|4/6
|66.7%
|0
|3
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|11
|1
|C. Jones *
|31:13
|21
|8/16
|50.0%
|5/11
|45.5%
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|0
|5
|5
|6
|0
|0
|0
|0
|25
|7
|M. Nakic
|04:27
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|-3
|8
|R. Franks *
|17:35
|10
|4/8
|50.0%
|3/5
|60.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|9
|V. Marinkovic
|11:43
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|N. Tanaskovic
|22:25
|12
|5/8
|62.5%
|5/6
|83.3%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|12
|12
|A. Reeves
|12:47
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|13
|K. Hayes *
|23:56
|8
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|5
|4
|9
|0
|3
|3
|3
|0
|12
|19
|A. Lakic *
|10:01
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|23
|T. Jekiri *
|14:12
|7
|4/6
|66.7%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|30
|C. Silva
|01:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-4
|66
|A. Pajola
|23:22
|10
|3/8
|37.5%
|2/4
|50.0%
|1/4
|25.0%
|3/3
|100.0%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|2
|0
|12
|TOTAL
|200:00
|84
|31/67
|46.3%
|24/48
|50.0%
|7/19
|36.8%
|15/19
|78.9%
|11
|26
|37
|17
|25
|9
|7
|0
|87
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