Ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται εκτός αποστολής στην αναμέτρηση της Ντουμπάι BC κόντρα στην Παρτίζαν για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ αγωνίζεται η Ντουμπάι BC στον αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στους Σέρβους.

Σημειώνεται πως ο Γουόκαπ αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/11) και πάλι κόντρα στην Παρτίζαν για την Αδριατική Λίγκα.