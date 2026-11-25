Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Ο λόγος που δεν παίζει ο Γουόκαπ
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Ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται εκτός αποστολής στην αναμέτρηση της Ντουμπάι BC κόντρα στην Παρτίζαν για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ αγωνίζεται η Ντουμπάι BC στον αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στους Σέρβους.
Σημειώνεται πως ο Γουόκαπ αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/11) και πάλι κόντρα στην Παρτίζαν για την Αδριατική Λίγκα.
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@Photo credits: x_dubaibasketball
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