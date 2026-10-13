Ομπράντοβιτς: «Επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι - Η Παρτίζαν λόγω φιλάθλων είναι το μεγαλύτερο club στον κόσμο»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα τη νίκη στο Βελιγράδι επικρατώντας με 55-72 της Παρτίζαν, με την άμυνά του να κάνει τη διαφορά, και συνέχισε αήττητος στη EuroLeague με 5/5 νίκες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ικανοποιημένος από την αμυντική εικόνα της ομάδας του, όμως όχι τόσο από την επιθετική της λειτουργία, ενώ μίλησε και για την υποδοχή που του ετοίμασαν οι Σέρβοι.

Αναλυτικά

«Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά σε όλο το ματς αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι. Παίξαμε καλή άμυνα αλλά επιθετικά δεν το εκμεταλλευτήκαμε.



Είναι σημαντική νίκη για εμάς κι αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Πάλεψαν αμυντικά οι παίκτες μου, ίσως πρέπει να τους καταλάβω για την αντίδρασή τους.



Αυτό το μέρος είναι μοναδικό στον κόσμο όσον αφορά την ατμόσφαιρα. Η Παρτίζαν λόγω των οπαδών της είναι το μεγαλύτερο club στον κόσμο».