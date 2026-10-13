Ο Κρις Τζόουνς με buzzer-beater δίποντο έδωσε τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα, στο φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στη Βιλερμπάν.

Με το σκορ να είναι 82-82, στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οι φιλοξενούμενοι είχαν την τελευταία επίθεση.

Ο Κρις Τζόουνς πήρε την ευθύνη για την ομάδα του και με εύστοχο δίποντο πάνω στην άμυνα του Λάιτι, έδωσε τη νίκη στους Σέρβους στην εκπνοή.

Δείτε τη φάση: