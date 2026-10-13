Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84: Το buzzer-beater του Κρις Τζόουνς
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Ο Κρις Τζόουνς με buzzer-beater δίποντο έδωσε τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα, στο φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στη Βιλερμπάν.
Με το σκορ να είναι 82-82, στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οι φιλοξενούμενοι είχαν την τελευταία επίθεση.
Ο Κρις Τζόουνς πήρε την ευθύνη για την ομάδα του και με εύστοχο δίποντο πάνω στην άμυνα του Λάιτι, έδωσε τη νίκη στους Σέρβους στην εκπνοή.
Δείτε τη φάση:
CHRIS JONES FOR THE WIN 🎯💯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda https://t.co/GlFJghq2Jj— EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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