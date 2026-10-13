Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με θεαματικό τρόπο της Βιλερμπάν στη Λυών με το buzzer beater του Κρις Τζόουνς για το 82-84.

Σε ένα ματς που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, ο Ερυθρός Αστέρας απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 84-82.

Ο Κρις Τζόουνς υπέγραψε τη νίκη των Σέρβων με buzzer-beater, ολοκληρώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο μια αναμέτρηση που κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

For the WIIIIIN 🔥🔥🔥 Chris Jones 🥶🥶🥶 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/fgjicLnGy4 October 13, 2026

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, με τους Νουόρα και Οτζελέγιε να δίνουν λύσεις στην επίθεση και να διατηρούν τους Σέρβους μπροστά στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-26). Η Βιλερμπάν, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρήκε ρυθμό μέσα από την επίθεσή της και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (46-42).

Οι γηπεδούχοι κράτησαν το πάνω χέρι και μετά την ανάπαυλα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποκτήσουν διαφορά ασφαλείας. Ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε κοντά στο σκορ και χτύπησε την κατάλληλη στιγμή, ισοφαρίζοντας σε 77-77 στο 38'. Στο τελευταίο λεπτό, οι Οτζελέγιε και Νουόρα έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων στους φιλοξενούμενους (80-82), όμως ο Μπολομπόι απάντησε για τη Βιλερμπάν, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Η τελευταία λέξη, πάντως, ανήκε στον Κρις Τζόουνς, ο οποίος ευστόχησε σε buzzer-beater και χάρισε στον Ερυθρό Αστέρα μια σπουδαία νίκη με 84-82.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 46-42, 67-66, 82-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε 15 πόντους από δεύτερη ευκαιρία και φυσικά την έσωσε ο Κρις Τζόουνς.

MVP O… Σέμι Οτζελέγιε με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κρις Τζόουνς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ μαζί με το νικητήριο σουτ, όπως και ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Μποθ Γκαχ με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζάρεντ Μπάτλερ που έμεινε άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η αναλογία των 25 ασίστ για 12 λάθη.

Tα στατιστικά

# Παίκτης MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) PIR +/- 0 M. Cale 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 3 T. Washington Jr 14:18 7 1/2 (50.0%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100.0%) 2 1 3 2 0 1 0/1 0/2 9 8 8 P. Mills 22:14 11 2/5 (40.0%) 2/4 (50.0%) 1/1 (100.0%) 0 0 0 3 0 1 0/0 3/3 8 4 10 B. Massa 19:08 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 4 6 0 0 1 0/0 2/1 4 18 14 B. Gach * 25:44 19 4/5 (80.0%) 3/5 (60.0%) 2/2 (100.0%) 0 3 3 0 0 3 0/1 1/4 18 8 21 J. Bolomboy * 18:52 5 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 4 5 1 0 1 0/0 3/2 8 7 23 D. Lighty 15:32 5 2/2 (100.0%) 0/2 (0.0%) 1/1 (100.0%) 0 1 1 0 1 0 1/0 1/3 7 9 25 H. Besson * 17:46 5 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 2/4 (50.0%) 0 2 2 3 1 2 0/0 2/3 6 13 35 Y. Pons 14:44 6 1/2 (50.0%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50.0%) 3 0 3 1 2 0 1/0 2/2 9 0 51 T. Waters * 25:42 15 3/7 (42.9%) 3/8 (37.5%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 3 2 0 0/0 2/3 13 6 77 N. Sestina 03:33 0 0/0 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0/0 0/0 -1 4 99 J. Crowder * 22:27 9 2/8 (25.0%) 1/2 (50.0%) 2/2 (100.0%) 1 4 5 4 1 2 0/0 5/1 9 4 - Team / Coaches (Tony Parker) - - - - - 2 1 3 0 0 1 0/0 0/2 4 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 82 17/33 (51.5%) 12/30 (40.0%) 12/16 (75.0%) 11 23 34 17 7 13 2/2 21/26 94 -